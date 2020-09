Feuer auf Öltanker vor Sri Lanka ist gelöscht - Angst vor Umweltkatastrophe

Anzeige

Anzeige

Colombo. Ein Feuer auf einem Öltanker vor der Küste von Sri Lanka ist der Marine zufolge nach zwei Tagen gelöscht worden. Das Schiff werde ins offene Meer herausgezogen, teilte Marinesprecher Indika de Silva am Mittwoch mit. Die Flammen waren am Montag auf dem Schiff ausgebrochen, das mit 270.000 Tonnen Rohöl beladen ist. Erst am Sonntag war ein erstes Feuer auf dem Tanker gelöscht worden, das ebenfalls mehrere Tage brannte. Ein Forscherteam soll nun das Ausmaß der Ölverschmutzung im Meer untersuchen.

Greenpeace warnte zuvor, dass es eine der größten ökologischen Katastrophen der vergangenen Jahrzehnte wäre, wenn auch nur ein Teil des geladenen Öls auslaufen würde. Vor Sri Lanka gebe es Wal- und Riffhaie, Meeresschildkröten sowie Pott- und Blauwale. Auch Behördenvertreter warnten vor schweren Umweltschäden für die Küste des Landes gewarnt, sollte es zu einem Leck kommen oder das Schiff explodieren.

Ein Marineteam werde mit Feuerbekämpfungsexperten der indischen Küstenwache und Spezialisten, die der Besitzer des Schiffs geschickt hat, zusammenarbeiten, um die Lage einzuschätzen. Der Besitzer New Shipping Ltd. hatte zehn britische und niederländische Experten beauftragt, die an Bord der „MT New Diamond“ gehen wollten, um mit der Bergung zu beginnen.

Ein Besatzungsmitglied gestorben

Der Tanker transportierte Rohöl vom Hafen Mina al-Ahmadi in Kuwait zum indischen Hafen Paradip. Die neuen Flammen wurden laut Marine von starkem Wind, hohen Temperaturen und Funken ausgelöst. Beim ersten Feuer starb ein philippinisches Besatzungsmitglied, ein weiteres wurde verletzt. 21 weitere Crewmitglieder entkamen unverletzt.

Die Marine informierte am Dienstag, dass im Meer rund einen Kilometer vom Schiff entfernt Diesel entdeckt worden sei, das wahrscheinlich von dem Tanker stamme. Ein Flugzeug der indischen Küstenwache sprühte eine Chemikalie darauf, um die Schäden zu minimieren.