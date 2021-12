Vor Papstmesse auf Zypern: Mann mit Messer am Stadion von Nikosia festgenommen

Anzeige

Nikosia. Die Polizei in Zypern hat einen Mann festgenommen, der zum Gottesdienst von Papst Franziskus ein Messer in das Stadion von Nikosia bringen wollte. Der 43-Jährige sei am Einlass gehindert worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Nicht-Zyprer habe angegeben, sich mit dem Messer verteidigen zu wollen, hieß es. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Die Feier unter freiem Himmel in der Arena wurde von dem Vorfall nicht beeinträchtigt. Die Organisatoren berichteten von rund 10 000 Gläubigen im Stadion.