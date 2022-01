Hurricane, Coachella, Cannes: Welche Festivals finden 2022 statt?

Anzeige

Die Corona-Pandemie wird auch im Jahr 2022 wieder für viele Veranstaltungen zu einer Herausforderung. Einige Veranstalter haben daher bereits digitale Formate angekündigt. Andere halten vorerst an Live-Festivals mit Hygienekonzepten fest, darunter auch das beliebte Coachella-Festival im US-Bundesstaat Kalifornien. Welche Veranstaltungen wie stattfinden und was bereits zu möglichen Live-Acts bekannt ist - ein Überblick.

Coachella will nach zwei Jahren Pause wieder starten

Das Coachella-Festival musste bereits zwei Jahre infolge aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Nach derzeitigem Stand soll das beliebte Festival jedoch an zwei Wochenenden vom 15. bis 17. und 22. bis 24. April 2022 wieder stattfinden. Laut der Website, müssen sowohl Gäste als auch Künstler und Künstlerinnen einen negativen Covid-Test nachweisen, sofern sie nicht doppelt geimpft sind. Zu den auftretenden Musikern und Musikerinnen ist hingegen noch nicht viel bekannt.

Die ursprünglich bekannt gegebenen Headliner Rage Against The Machine, Travis Scott und Frank Ocean werden mittlerweile doch nicht mehr auftreten. Die Rockband Rage Against The Machine sowie Frank Ocean sagten ihre Auftritte selbst ab, Travis Scott werde nach einem tragischen Unglück mit mehreren Todesopfern bei einem seiner Konzerte ebenfalls nicht dabei sein, berichtete „Musikexpress“. Wie das Magazin „Variety“ berichtete, sollen nicht näher genannten Quellen zufolge Billie Eilish und Kanye West als neue Headliner im Gespräch sein. Mit einem Instagram-Post schürten die Coachella-Veranstalter zudem Gerüchte, dass auch die Elektroband Swedish House Mafia als Headliner infrage kommt.

Lollapalooza soll in Berlin und Paris stattfinden

Das sechste deutsche Lollapalooza-Festival soll ebenfalls in diesem Jahr stattfinden. Laut der offiziellen Website sei das Festival am 24. und 25. September 2022 geplant. Veranstaltungsort sollen wie auch in den vorherigen Jahren das Olympiastadion und der Olympiapark in Berlin sein. Über die auftretenden Künstler und Künstlerinnen ist jedoch noch nichts bekannt.

Auch in Paris soll das Lollapalooza wieder starten, dort allerdings schon am 16. und 17. Juli. Imagine Dragons und Pearl Jam wurden dort bereits als Headliner bekannt gegeben.

Hurricane-Festival soll im Juni stattfinden

Auch das Hurricane-Festival, eines der größten in Deutschland mit knapp 70.000 Gästen jährlich, soll 2022 wieder stattfinden. Für den 17. bis 19. Juni verkündete der Veranstalter bereits zahlreiche Auftritte, die auch schon 2020 geplant gewesen waren unter anderem von Seeed, Martin Garrix und The Killers sowie Deichkind, Twenty One Pilots und K.I.Z, Kings of Leon und Rise Against.

Das Hurricane findet seit über 20 Jahren auf der stillgelegten Motorrad-Sandrennbahn Eichenring bei Scheeßel zwischen Bremen und Hamburg statt.

Alle wollen Österreich hören: Die österreichische Band Bilderbuch auf dem Hurricane-Festival 2019. © Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Filmfestival in Cannes soll stattfinden

In Südfrankreich sollen bei dem wohl wichtigsten Filmfestival der Welt - dem Festival de Cannes - ebenfalls wieder Verleihungen mit Live-Publikum möglich sein. Der Rote Teppich soll vom 17. bis 28. Mai ausgerollt werden. Auch die Filmfestivals in Venedig und Toronto sollen im Laufe des Jahres stattfinden. Das Filmfestival Venedig vom 31. August bis 10. September und das Toronto International Film Festival (TIFF) direkt anschließend vom 8. bis 18. September.

Sundance Film Festival 2022 nur digital

Das von Robert Redford gegründete Sundance-Festival verlegte sein Programm am Mittwoch (06.01.) jedoch kurzerhand komplett ins Internet. Eigentlich wollten sich ab Mitte Januar Filmtalente in dem Wintersportort Park City (Utah) tummeln, doch Corona macht nun zum zweiten Mal in Folge ein Festival mit Gästen vor Ort zunichte.

Das seit 1985 laufende Festival für unabhängig produzierte Filme soll vom 20. bis zu 30. Januar stattfinden. Im vorigen Jahr war die Veranstaltung pandemiebedingt verkürzt und weitgehend ins Internet verlegt worden. In diesem Januar war ein Hybrid-Modell mit geimpften Teilnehmern vor Ort und zusätzlich online vorgesehen.

Auch das bei Promis beliebte Filmfest im kalifornischen Palm Springs zog die Notbremse. Stars wie Lady Gaga („Gucci“), Kristen Stewart („Spencer“) und Jennifer Hudson („Respect“) wollten dort ihren Oscar-Werbefeldzug beginnen, doch das Januar-Event wurde gänzlich abgeblasen.

Zahlreiche Künstler für Airbeat One bekannt gegeben

Fans des Electronic-Festivals Airbeat One können sich hingegen freuen. Das viertägige Festival in Neustadt-Glewe in der Nähe von Schwerin soll vom 06. bis 10. Juli 2022 stattfinden. Außerdem wurden bereits zahlreiche Live-Acts angekündigt, darunter Kygo, Lost Frequencies, Robin Schulz, Paul Kalkbrenner, Alle Farben, Ofenbach und Marshmello. Zu den geltenden Corona-Regelungen und Hygieneauflagen machte der Veranstalter bislang keine Angaben.

Billie Eilish für Glastonbury Festival angekündigt

Das Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts hat ebenfalls ein erstes Line-Up veröffentlicht. Das Musikfestival soll zwischen dem 22. und 26. Juni stattfinden. Sängerin Billie Eilish soll am 24. Juni auftreten. Auch die US-amerikanische Musikerin Diana Ross wird bei dem Glastonbury Festival dabei sein und somit ihr Comeback in Großbritannien feiern. Außerdem werden Elton John, Aerosmith und Paul McCartney als Gerücht gehandelt, eine offizielle Bestätigung bleibt jedoch noch aus. Das Glastonbury gilt als eines der größten Musikfestivals Großbritanniens mit um die 200.000 Besuchern und Besucherinnen.

Oktoberfest vielleicht im Sommer?

Das Oktoberfest in München lockt jedes Jahr Tausende Besucher und Besucherinnen aus der ganzen Welt nach Deutschland. Damit das traditionelle Fest nicht erneut abgesagt werden muss, prüft die Stadt derzeit eine mögliche Vorverlegung des Oktoberfestes in den Sommer 2022. Der Vorschlag ist bei der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) in Bayern jedoch auf Unverständnis gestoßen. Im Juli sei kein anderes Großereignis in Bayern geplant, teilte der Landesvorsitzende der DPolG, Jürgen Köhnlein mit. „Es wäre aber auch die einzige Phase, in der rund 30.000 Polizistinnen und Polizisten im Freistaat dann am besten gleichzeitig ihren Resturlaub aus 2021, massenweise Überstunden aus den diesjährigen Einsätzen und ihren Jahresurlaub 2022 einbringen könnten.“ Ob es nun tatsächlich zu einer Vorverlegung kommt, wolle die Stadt in den kommenden tagen beraten.