Festival of Lights: Berlin erstrahlt in bunten Farben

Anzeige

Anzeige

Berlin. Das Brandenburger Tor, der Fernsehturm oder Schloss Charlottenburg: Seit Samstagabend werden Berliner Bauwerke und Denkmäler für rund eine Woche in bunten Farben angestrahlt. Bis zum 20. September können Besucher das Farbenspektakel täglich von 20 bis 24 Uhr in der Hauptstadt betrachten.

Bildergalerie Festival of Lights in Berlin 1 von 17 1 von 17 In bunten Farben werden Bauwerke in Berlin bestrahlt. @ Quelle: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa

So steht am Brandenburger Tor “From Berlin with Love”, daneben bunte, auf das Bauwerk projizierte Graffiti. “#WirsindeinBerlin” steht währenddessen am Rathaus der Stadt. Die Staatsoper Unter den Linden, die St.-Hedwigs-Kathedrale, das Hotel de Rome und die Juristische Fakultät der Humboldt-Universität werden ebenfalls in bunten Farben angestrahlt. Der Fernsehturm hingegen leuchtet blau. Vor Hochhäusern am Potsdamer Platz steht ein riesiges, rot leuchtendes Herz.