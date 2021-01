Ferrari brennt nach Unfall komplett aus: Fahrer überlebt schwer verletzt

Anzeige

Meerbusch. Ein Ferrari-Fahrer ist bei Meerbusch von der Autobahn 52 abgekommen und mit seinem Sportwagen über die Leitplanke in die Böschung geflogen. Der 40-Jährige habe schwer verletzt überlebt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Düsseldorf. Das Auto brannte aus.

Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Die Schadenshöhe wurde auf rund 300.000 Euro beziffert. Die italienische Luxus-Karosse war in Richtung Mönchengladbach unterwegs, als der Unfall aus noch ungeklärter Ursache kurz vor dem Autobahnkreuz Kaarst geschah.

Das völlig zerstörte Wrack wurde aus der Böschung geborgen.