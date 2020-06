Ferienstart: Nord- und Ostseeküste bewältigen ersten Ansturm

Anzeige

Norderney/Scharbeutz/Schwerin. Erst Sonne, dann Sturm und trotzdem viel Sommer: An den Nord- und Ostseeküsten ist das erste große Sommerferien-Wochenende weitgehend entspannt angelaufen. Zum Start der Sommerferien in sechs Bundesländern hat es die Menschen an die Strände gezogen. Die Situation in den Ferienorten war sehr unterschiedlich. Während in Schleswig-Holstein zwei Ferienorte am Samstag schon mittags für einige Stunden für weitere Tagesgäste gesperrt werden mussten, gab es an vielen anderen Orten der Küste keine Platzprobleme.

Der ADAC meldete mehrere längere Staus auf einigen Autobahnen im Norden. Betroffen war unter anderem die A1 von Hamburg in Richtung Osnabrück bei Bremen. Auch rund um Hamburg war es wegen Bauarbeiten eng auf den Straßen. "Am Sonntag war es nicht so kritisch, jedenfalls noch nicht das große Chaos", sagte eine ADAC-Sprecherin. "Spätestens ab Mitte Juli wird es voller" - zumal das Auto in der Pandemie wohl das "Reisemittel Nummer eins" bleibe.

Die Tourismusbranche erwartet in den kommenden Tagen und Wochen viele weitere Gäste, sobald nach NRW auch andere Länder in den Urlaub starten und wieder mehr Tagestouristen auf die Nordsee-Inseln dürfen. In Mecklenburg-Vorpommern müssen Tagesgäste aus anderen Bundesländern dagegen vorerst draußen bleiben.

Scharbeutz und Haffkrug für Tagesgäste gesperrt

In Niedersachsen waren die Fährverbindungen nach Norderney gut ausgelastet. "Bisher kommen wir ganz gut klar und haben unseren Fahrplan schon verdichtet", hieß es am Sonntag vom Fährbetreiber Norden-Frisia. Die Zahl der Kunden dürfte demnächst zunehmen: "Ab Mittwoch wird es interessant, wenn es wieder Tagestouristen gibt." Der Kreis Aurich hatte es Spontanausflüglern in der Corona-Krise vorläufig untersagt, auf die Insel zu kommen. Zum 30. Juni läuft diese Verfügung aus. Um Ansteckungsrisiken zu minimieren, gilt für mehrere Einkaufsstraßen auf Norderney weiter die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen - zunächst bis zum 19. Juli.

Reichlich Betrieb war auch im Nordseebad Dangast. “Nicht zu 100 Prozent, aber die touristischen Zahlen sind gut”, sagte Kurdirektor Johann Taddigs. Dangast zählt pro Jahr rund 700.000 Übernachtungen und etwa 250.000 Tagesgäste. Im Küstenort Schillig im Kreis Friesland war der weiße Sandstrand am Wochenende gut besucht, aber nicht überlaufen. Viele Strandkörbe blieben noch geschlossen. Der Campingplatz war dagegen nahezu voll.

In Scharbeutz und Haffkrug an der Ostsee wurde es am Samstag schon zur Mittagszeit so voll, dass die Orte für weitere Tagesgäste zeitweise gesperrt werden mussten. Wegen des Regens am späten Nachmittag entspannte sich dort die Lage wieder. In St. Peter-Ording und Büsum an der Nordsee gab es hingegen am Hitzesamstag keine Platzprobleme. Obwohl in St. Peter-Ording etwa 98 Prozent der Quartiere ausgebucht sind, sei es “erstaunlicherweise entspannt” geblieben, sagte Tourismusdirektorin Constanze Höfinghoff. Auch im Touristenzentrum Büsum herrschte reges Treiben. “Aber überfüllt ist es bei uns nicht”, sagte Olaf Raffel vom Büsumer Tourismus Marketing Service TMS. Die Belegung liege derzeit bei mehr als 90 Prozent.

Durchwachsenes Wetter am Sonntag brachte Entspannung

Der Himmel bedeckt, immer wieder Regenschauer: Am Sonntag zog es dann deutlich weniger Touristen an die Strände. "Es ist kein super Strandwetter", sagte Raffel in Büsum. In St. Peter-Ording hieß es von Constanze Höfinghoff: "Ich glaube, heute ist eher Shoppingtag angesagt." In Bäderorten können Geschäfte auch sonntags öffnen. Es sei aber nicht zu voll beim Einkaufen, sagte Höfinghoff weiter. "Die Abstandsregeln können gut eingehalten werden."

Mit Gelassenheit betrachtete auch der Tourismusverband MV den touristischen Andrang am Wochenende. “Wir sind da ganz unaufgeregt. Ansturm trifft es nicht richtig. Das ist das, was man Sommer für Sommer erlebt, wenn die Menschen in die Urlaubsregionen aufbrechen”, sagte Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbands Mecklenburg-Vorpommern, der Deutschen Presse-Agentur. Dass nun aufgrund der Corona-Lockerungen mehr Gäste ins Land kämen, sei indes ein Trugschluss. Tagesbesucher aus anderen Bundesländern dürfen beispielsweise nicht einreisen, zudem seien die Kapazitäten in den Hotels, Pensionen und auf den Campingplätzen coronabedingt auf etwa 80 Prozent verringert. Er rechnete an diesem Wochenende mit etwa 350.000 bis 400.000 Übernachtungsgästen, die Beherbergungsbetriebe seien damit weitgehend ausgelastet. “Im Regelfall würden dann noch bis zu 200.000 Tagestouristen kommen und die kommen nun eben nicht.”

Das warme Sommerwetter vom Samstag legte am Sonntag in weiten Teilen des Nordens erst einmal eine Pause ein. Es wurde deutlich kühler. Seit Samstagabend gab es zudem teils heftige Gewitter und starken Niederschlag. Die Feuerwehr rückte zu etlichen Einsätzen aus. Keller liefen voll, Äste fielen von Bäumen.