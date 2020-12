„Feier-Varianten 1 bis 4″: Grafik zeigt, wie kompliziert die Lockdown-Weihnachtsregeln sind

Anzeige

Anzeige

Bislang waren die von Bund und Ländern beschlossenen Corona-Kontaktbeschränkungen noch halbwegs einfach zu durchschauen: Bei privaten Treffen sind maximal fünf Personen aus maximal zwei Haushalten plus Kinder bis zwölf Jahren erlaubt. Damit Weihnachten keiner allein sein muss, gelten an den Feiertagen allerdings mancherorts Ausnahmen, und die zu erklären, ist deutlich komplizierter.

Statista, ein Online-Portal für Statistik, hat es grafisch versucht, doch das Ergebnis sorgt in sozialen Medien für reichlich Verwirrung.

Die Kurzfassung der weihnachtlichen Kontaktbeschränkungen lautet: Vom 24. bis 26. Dezember dürfen sich fünf Personen aus fünf Haushalten treffen, plus Kinder bis 14 Jahren. Erlaubt sind aber auch Treffen des eigenen Haushalts mit bis zu vier engen Verwandten und deren Haushaltsangehörigen sowie deren Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres - das können Eltern, Großeltern oder Geschwister sein. Klingt kompliziert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Statista hat versucht, das in einer Grafik aufzubereiten, die zeige, „mit wem Sie dieses Jahr das Fest verbringen dürfen“.

Dargestellt sind dabei vier „Feier-Varianten“, die Statista auch auf seiner Homepage erklärt:

Feier-Variante 1: Ein älteres Ehepaar kann mit seinen zwei erwachsenen Kindern plus allen Enkelkindern feiern, sofern diese Enkel unter 14 Jahre alt sind. Ein drittes Kind mit eigenem Haushalt darf in dem Fall an Weihnachten aber nicht mitfeiern.

Ein älteres Ehepaar kann mit seinen zwei erwachsenen Kindern plus allen Enkelkindern feiern, sofern diese Enkel unter 14 Jahre alt sind. Ein drittes Kind mit eigenem Haushalt darf in dem Fall an Weihnachten aber nicht mitfeiern. Feier-Variante 2: Wohnt ein über 18 Jahre altes Kind noch im Haushalt des Ehepaares, dürfen zwei weitere Kinder und deren Partner und die Enkelkinder (wieder nur unter 14 Jahren) an Weihnachten noch dazu kommen.

Wohnt ein über 18 Jahre altes Kind noch im Haushalt des Ehepaares, dürfen zwei weitere Kinder und deren Partner und die Enkelkinder (wieder nur unter 14 Jahren) an Weihnachten noch dazu kommen. Feier-Variante 3: Hat das Ehepaar ein Kind mit eigenem Haushalt, darf kein weiterer Verwandter aus der so genannten Seitenlinie dazu kommen. Ein solcher Verwandter wäre beispielsweise der Bruder des Ehemannes.

Hat das Ehepaar ein Kind mit eigenem Haushalt, darf kein weiterer Verwandter aus der so genannten Seitenlinie dazu kommen. Ein solcher Verwandter wäre beispielsweise der Bruder des Ehemannes. Feier-Variante 4: Bei Weihnachtsfeiern im Freundeskreis dürfen maximal fünf Personen aus zwei Haushalten miteinander feiern.

Anzeige

Die Erklärung der einzelnen Varianten ist halbwegs nachvollziehbar, die Grafik alleine offensichtlich nicht. Ein Nutzer veröffentlichte die Infografik bei Twitter, und in den Kommentaren macht sich vor allem eines breit: Ratlosigkeit.

Anzeige

„Ich habe da jetzt eine Minute drauf gestarrt und bin immer noch nicht schlauer. Dafür fühle ich mich allerdings etwas dümmer“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer meint: „Bin zu dumm und habe eine zu geringe Aufmerksamkeitsspanne, um auch nur annähernd was zu verstehen.“ Und eine Nutzerin kommentiert: „Ich werd gar nicht erst versuchen, das zu verstehen, ich hänge an meinen restlichen Gehirnzellen.“

Eines dürfte die Grafik am Ende auf jeden Fall verdeutlich haben: Die Regeln für private Treffen an Weihnachten sind in der Tat kompliziert.