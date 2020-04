Fataler Fehler: Bestatter soll verstorbene Kinder verwechselt haben

Anzeige

In einem Duisburger Krankenhaus soll ein Bestatter die Leichen zweier Kinder verwechselt haben. Der tragische Vorfall ereignete sich am Donnerstag im Herzzentrum in Meiderich. Zunächst hatte die “WAZ” berichtet.

Nur durch einen Zufall soll den Eltern der vier Monate alten Liyah aufgefallen sein, dass der Leichnam ihres verstorbenen Kindes aus Versehen zur Obduktion in ein falsches Krankenhaus gebracht worden war. Zur Obduktion sei es dort aber nicht gekommen. Der Bestatter habe offenbar die Leiche trotz korrekter Kennzeichnung mit dem Leichnam einer Dreijährigen verwechselt, die auf derselben Station in dem Duisburger Klinikum behandelt worden war.

Die wenige Monate alte Liyah musste wegen eines angeborenen Herzfehlers operiert werden. Nach der OP versagte jedoch die Lunge des Mädchens. Zunächst wurde es noch in ein künstliches Koma verlegt, verstarb jedoch.

