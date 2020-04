Fast 70 Corona-Tote in Pflegeheim für US-Kriegsveteranen

Anzeige

Holyoke. In einem Pflegeheim für US-Kriegsveteranen in Holyoke im US-Staat Massachusetts sind 68 Bewohner an Komplikationen mit dem Coronavirus gestorben, teilten Beamte am Dienstag mit. Weitere 82 Bewohner und 81 Angestellte wurden positiv getestet. Behörden des Bundes und des Staates untersuchten, was bei dem tödlichsten Ausbruch in einer Pflegeeinrichtung in den USA falsch gelaufen ist.

Personalmangel sei ein Grund

Der Leiter der Einrichtung wurde beurlaubt. Er hatte die getroffenen Maßnahmen verteidigt und Beamte des Staates beschuldigt, fälschlicherweise angegeben zu haben, sich der Ausmaße des Problems nicht bewusst gewesen zu sein. Sie hätten gewusst, dass das Pflegeheim sich im “Krisenmodus” befinde, als es Personalmangel gab. Sie seien außerdem früh und häufig über den Ausbruch in der Einrichtung informiert worden, sagte er im April.

Jahrelanger Personalmangel habe zu dem Ausbruch beigetragen, sagte Joan Miller, eine Pflegerin des Heims. Wegen der Engpässe seien Pflegerinnen und Pfleger von einer Einrichtung zum Aushelfen in der nächsten gebeten worden, und hätten Keime mit sich gebracht, sagte sie.

“Veteranen waren aufeinandergestapelt”

Ein Teil der Einrichtung sei wegen des Personalmangels geschlossen und Veteranen in andere Einheiten verlegt worden. “Veteranen waren aufeinandergestapelt”, sagte Miller. “Wir wussten nicht, wer positiv und wer negativ war und dann wurden die Leute in Gruppen aufgeteilt und das hat es noch mehr verschlimmert”, sagte Miller. “Dann explodierte es.” Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

RND/AP