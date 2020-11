Fast 200 Menschen bei „Querdenken“-Spontandemo in München

Anzeige

München. Knapp 200 Menschen der „Querdenken“-Bewegung haben am Sonntag in München spontan gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Die Veranstalter meldeten nach dem Verbot der eigentlich geplanten Demonstration eine neue Veranstaltung mit 50 Teilnehmern an, die von der Stadt genehmigt wurde. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte, waren etwa 150 Polizisten im Einsatz.

Dem Sprecher zufolge wurden Maskenpflicht und Mindestabstand weitestgehend eingehalten, weshalb die Demonstration trotz der Vielzahl an angemeldeten Teilnehmern nicht beendet werden musste. Jedoch kam es zu vereinzelten Anzeigen und Platzverweisen. Zuvor war die für Sonntag mit 120.000 Teilnehmern geplante Demonstration von der Stadt verboten worden, was der Bayerische Verwaltungsgerichtshof bestätigt hatte.