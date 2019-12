Fast 100.000 Haushalte in Südwestfrankreich nach Sturm ohne Strom

Anzeige

Bordeaux. Nach dem Durchzug des Wintersturms "Fabien" sind in Südwestfrankreich rund 95.000 Haushalte ohne Strom. An der Atlantikküste habe der Wind Geschwindigkeiten von bis zu 150 Stundenkilometern erreicht, berichtete der Radionachrichtensender Franceinfo am Sonntag. Auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika macht Hochwasser den Menschen zu schaffen. Der Flughafen der Inselkapitale Ajaccio blieb wegen Überflutung geschlossen. Auch im Fährverkehr zum Festland gebe es Beeinträchtigungen, berichtete Franceinfo.

RND/dpa