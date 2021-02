Fast 100 Verstöße gegen Rettungsgassen-Pflicht in einem Stau auf der A5

Anzeige

Anzeige

Karlsruhe. In einem Stau auf der Autobahn 5 hat die Polizei innerhalb einer Stunde fast 100 Verstöße gegen die Rettungsgassen-Pflicht geahndet. Auf einer Strecke von etwa 13 Kilometern fielen bei der Kontrolle bei Kronau (Landkreis Karlsruhe) am Donnerstag 32 Autos, 62 Lastwagen und ein Wohnmobil auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Außerdem wurden vier Verstöße gegen das Überholverbot für Schwerfahrzeuge festgestellt. Dazu kam ein Autofahrer, der am Steuer sein Handy benutzte.

Die Polizei geht nach eigenen Angaben von Bußgeldern mit einer Gesamthöhe von etwa 22.000 Euro aus. Der Stau hatte sich am Donnerstag nach einem Lastwagen-Unfall auf der A5 gebildet.