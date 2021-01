Fast 100 Katzen aus brennendem Haus im Staat New York gerettet

Anzeige

Perinton. Mitarbeiter eines Tierheims haben fast 100 Katzen aus einem brennenden Haus im US-Staat New York gerettet. Zunächst sei das Tierheim The Lollypop Farm zu einer Hilfsaktion für bis zu 70 Katzen gerufen worden, berichtete die Zeitung „Democrat and Chronicle“ aus Rochester. Bis Donnerstagabend seien aber 97 Katzen in Sicherheit gebracht worden.

Unklar, ob Tiere überleben

Viele der Tiere hätten eine Rauchvergiftung erlitten, erklärte die Tierschutzorganisation des Großraums Rochester. Ob alle überleben würden, war zunächst nicht klar. Der Brand brach nach Angaben der Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen aus. Zwei Personen wurden im Freien angetroffen, sie lehnten eine medizinische Behandlung ab. Zur Brandursache wurden Ermittlungen eingeleitet.