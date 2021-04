„Familienzusammenführung“: Polizei rettet sechs Entenküken aus Gully

Anzeige

Bonn. Die Polizei hat in Bonn sechs Entenküken aus einem Gully gerettet und mit dem Rest der Familie wieder zusammen gebracht. Die Küken waren nach Angaben der Polizei am Montag durch die Gitterstäbe des Gullys gerutscht und in einen Behälter darunter gefallen.

Zuvor hatte eine Anwohnerin die Polizei zunächst wegen einer Entenfamilie angerufen, die auf der Straße hockte. Vor Ort merkten die Beamten, worauf die Ente und ihre übrigen Küken womöglich warteten: Sechs Junge waren in den nahen Gully gefallen. Die Beamten öffneten den Deckel, befreiten die Tiere und „sorgten für eine Familienzusammenführung“, wie es in der Mitteilung hieß. „Die Entenfamilie wurde dann in den angrenzenden Gartenbereich begleitet.“