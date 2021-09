Familienvater fängt Alligator mit Mülltonne ein: Video wird zum Internet-Hit

Anzeige

Anzeige

Mount Dora. Bei einer waghalsigen Aktion hat ein Mann im US-Bundesstaat Florida mit einer Mülltonne einen Alligator eingefangen. „Das Einzige, was mir in den Sinn kam, war, meine Kinder und die anderen Kinder draußen zu schützen“, sagte Eugene Bozzi am Mittwoch (Ortszeit) der Zeitung „USA Today“. Ein rund einminütiger Clip des Vorfalls in Mount Dora, rund 35 Kilometer nordwestlich von Orlando, wurde seit Dienstag auf Twitter mehr als elf Millionen Mal angeklickt.

Darin ist zu sehen, wie der 26-jährige Vater sich zunächst dem langsam zurückweichenden Alligator mit einer waagerecht auf dem Boden gehaltenen, aufgeklappten Mülltonne nähert. Schließlich lässt Bozzi den Deckel fallen, der den Kopf des Alligators trifft und ihn in die Mülltonne hineinlaufen lässt. Angefeuert von Schaulustigen hebt Bozzi den Container hoch und schließt ihn.

Anzeige

Eine längere Version des Videos zeigt, wie der Mann die Tonne mit dem zappelnden Tier zu einem Gewässer auf der gegenüberliegenden Straßenseite rollt und es dort wieder freilässt.

Mülltonne „wie ein Nilpferdmaul benutzt“

Als seine Kinder ihm von dem Tier erzählt hätten, habe er zunächst gedacht, es handele sich einen Baby-Alligator, sagte Bozzi. Nachdem der Armee-Veteran jedoch gesehen habe, wie groß das Tier sei, habe er sich entschieden, etwas zu unternehmen. „Ich habe die Vorderseite (der Tonne) wie ein Nilpferdmaul benutzt“, erklärte der 26-Jährige. Das Tier habe in dem Moment ängstlicher gewirkt und sich zurückgezogen. „Deshalb wusste ich, dass ich im Vorteil war.“

Nach Angaben der Naturschutzbehörde Floridas leben rund 1,3 Millionen Alligatoren in dem südlichen Bundesstaat. Zu ernsthaften Verletzungen bei Zusammenstößen mit Menschen kommt es demnach aber eher selten.