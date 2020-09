Familie zieht verwaistes Hasenbaby auf – jetzt kommt es jeden Tag zu Besuch

Anzeige

Gosberton. Ein kleines Bündel Fell – das fand Mark Terry am 6. April beim Rasenmähen in seinem Garten. Zuerst hörte er ein leises Weinen, danach sah er, woher die Geräusche kamen: Ein kleines Hasenbaby lag im Garten. “Da wir am Tag zuvor den Kadaver eines ausgewachsenen Hasen im Garten gefunden hatten, war schnell klar: Das Baby hatte seine Mutter verloren”, erzählt Natasha Terry dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Aufgrund des Lockdowns wegen Corona gab es wenige Alternativen – also nahm Mutter Natasha Terry das verwaiste Tier mit ins Haus, las sich ein und begann mit der Handaufzucht. „Wir haben sie in unserer Lounge gehalten, haben sie mit Katzen- und Kaninchenmilch aufgezogen“, sagt Natasha Terry. Als Clover, so tauften sie das Tier, etwas älter wurde, lernte es auch Heu, Gras und Grünzeug als Futter kennen.

Häsin Clover integrierte sich gleich in die Familie – und forderte regelmäßige Kuscheleinheiten

So wurde die fünfköpfige Familie Terry, die schon Hunde, Ziegen und Hühner hatte, zur Ersatzfamilie für die damals noch sehr kleine Clover. Zwei Monate lang lebte Clover mit der Familie, erkundete neugierig das Haus, holte sich auf dem Sofa Streicheleinheiten ab und freundete sich mit den drei Kindern der Familie an, vor allem mit der neunjährigen Eliza hatte das Tier ein starkes Band. “Eliza möchte einmal Tierärztin werden, daher war sie sehr interessiert daran, beim Wiegen, Versorgen und Füttern von Clover zu helfen”, berichtet die Dreifach-Mama.

Die 14-jährige Daisy hingegen habe eher aus der Distanz zugeschaut, während Sohn Blake (12) auch fleißig mit angepackt hat, “auch bei den Aufgaben, die weniger Spaß gemacht haben, etwa ihren Stall zu reinigen.” Als Autist sei der Junge Tieren ohnehin eher zugeneigt als Menschen.

Die Familie dachte, sie verabschiedet sich für immer - doch Clover kommt täglich zu Besuch

Doch nach rund zwei Monaten kam die Zeit des Abschiednehmens. “Wir haben nach einer Weile realisiert, dass Clover ausgewildert werden muss und haben angefangen, sie darauf vorzubereiten”, sagt Natasha Terry. Sie ließen das Tier beispielsweise im Garten rennen. “Nach rund acht Wochen haben wir alle Tschüs gesagt und gehofft, dass wir sie in nächster Zeit noch in den Feldern rund um unser Haus sehen werden”, sagt Natasha.

Doch da hatte sie die Rechnung nicht mit Clover gemacht – die junge Häsin hat offenbar Sehnsucht nach ihrer Ziehfamilie. “Wenn einer von uns im Garten ist, kommt sie plötzlich angehoppelt”, sagt Natasha Terry. “Es ist schon mehr als zwei Monate her, dass wir sie freigelassen haben und noch immer kommt sie an nahezu jedem Tag vorbei.”

Hasendame Clover kommt täglich zu Besuch – und schaut im Haus nach dem Rechten

Am neunten Geburtstag von Eliza gab es dann auch ein spezielles Geburtstagsgeschenk, als die junge Häsin zum Gratulieren auf eine Streicheleinheit vorbeikam.

Einmal hat Clover sogar im Haus nach dem Rechten gesehen: Sie hoppelte ins Haus, sah sich um und checkte ihr Aussehen im Spiegelschrank in der ersten Etage. “Es ist so eine besondere Erfahrung, dass sie jeden Tag zurückkommt”, sagt Natasha Terry. Sie hofft, dass Clover vielleicht irgendwann ihre eigene Hasenfamilie zu Besuch bringt, erzählte sie der Lokalzeitung “Lincolnshire Reporter”.