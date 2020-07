Familie verkauft Bleichmittel als Medikament gegen Corona – mehrere Tote

Presse zum Urteil zu Trumps Finanzen: “Schlappe für den Sonnenkönig”

Donald Trump besitzt auch als US-Präsident nicht "absolute Immunität", hat der Supreme Court entschieden. Zwar muss er seine Finanzunterlagen der Staatsanwaltschaft in New York aushändigen, vorerst aber nicht dem Kongress. Die Presse blickt gemischt auf das Urteil, viele sehen Trump jedoch in seine Schranken gewiesen.