Familie aus Gütersloh offenbar von Behörden in der Quarantäne vergessen

Gütersloh. Die Familie Rejall aus Gütersloh wurde offenbar in der Quarantäne vergessen. Wie der WDR berichtet sind André und Bettina Rejall und ihr kleiner Sohn bereits seit drei Wochen, seit dem 18. Juni, in Quarantäne – ohne überhaupt ein Testergebnis oder anderweitige Informationen von den Behörden bekommen zu haben.

Demnach hat sich André Rejall wie Tausende im Kreis Gütersloh, in dem es zu dem Corona-Ausbruch beim Fleischkonzern Tönnies gekommen war, auf das Coronavirus testen lassen. “Ich gehe davon aus, dass ich negativ bin, weil ich keine Rückmeldung bekommen habe“, sagt er dem WDR, “aber wir bräuchten einen Beleg, dass alles super ist, dass wir negativ sind, alleine auch, damit unser Sohn in die Kita gehen kann.”

Mehr als hundert Anrufe bei der Corona-Hotline des Kreises Gütersloh

Mehr als hundertmal habe das Paar schon bei der Hotline des Kreises Gütersloh angerufen, wie es dem Sender erzählt – aber ohne Erfolg. Versprechen, dass ein mobiles Team vorbeikommen würde, wurden demzufolge nicht eingehalten. Die Infohotline sei überlastet, viele Mitarbeiter überfordert, erzählt Bettina Rejall. Und bei einem Anruf habe ihr dann auch noch jemand am Telefon gesagt, sie sei “mit Sicherheit positiv, weil ich mich so nasal am Telefon anhöre”. Das regt die Mutter besonders auf: “Das ist ja wunderbar, dass man so Ferndiagnosen stellen kann”, sagt sie zum WDR.

Die Familie Rejall könnte laut WDR aber nicht die einzige im Kreis Gütersloh sein, die sich in so einem Schwebezustand befindet und einfach keine Infos bekommt. Eine Mitarbeiterin der Hotline sagte dem Sender, dass das kein Einzelfall sei. Im Kreis Gütersloh gebe es offenbar einen riesigen Informationsstau. Etwa 4500 Menschen sind in dem Kreis laut WDR noch in Quarantäne – viele von ihnen müssten es vermutlich gar nicht mehr sein.