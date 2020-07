Falscher Feueralarm: Ryanair-Maschine aus Berlin landet in Thessaloniki

Mehr Verlust erwartet: Ryanair gerät in schwere Corona-Turbulenzen

Europas größter Billigflieger gerät durch die Corona-Krise noch schwerer in finanzielle Nöte als angenommen. Der Verlust allein im zweiten Quartal könnte doppelt so stark ausfallen wie bisher erwartet. Die Iren erwarten dieses Geschäftsjahr weniger als 80 Millionen Passagiere – und damit nur fast die Hälfte der ursprünglich angepeilten Zahl an Fluggästen.