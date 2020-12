Falscher Beamter: Betrunkener gibt sich als Polizist aus und macht Maskenkontrolle

Anzeige

Kassel. Ein betrunkener Autofahrer hat sich in Kassel als Polizist ausgegeben und einen Fußgänger mehrfach zum Aufsetzen einer Maske aufgefordert. Mit einem Gefahrgutführerschein hatte sich der 26 Jahre alte Mann als vermeintlicher Beamter ausweisen wollen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er soll den Fußgänger am Samstagmorgen aus seinem Auto heraus mehrfach aufgefordert haben, eine Maske aufzusetzen und ihm dabei hinterhergefahren sein.

Wie eine Streife nach dem Anruf des Zeugen vor Ort feststellte, hatte der Mann einen Atemalkoholwert von mehr als 1,7 Promille. Die Polizei stellte demnach den Führerschein des 26-Jährigen sicher. Er muss sich nun unter anderem wegen Amtsanmaßung verantworten.