Falscher Arzt spritzte bis zu 50 Patienten Corona-Impfstoff

Ein Mann, der ohne Zulassung als Arzt in zwei bayerischen Impfzentren tätig gewesen ist, hat 40 bis 50 Patienten selbst Impfstoff gegen das Coronavirus verabreicht. Zu den Fällen kam es im März im Impfzentrum Karlsfeld (Landkreis Dachau), wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand sei es bei den Geimpften dabei zu keinen gesundheitlichen Komplikationen gekommen, die nicht typische Nebenwirkungen einer Corona-Schutzimpfung sind.

Auch im Impfzentrum Rosenheim trat der Verdächtige von Anfang Januar 2021 bis 24. März als Arzt auf und war an mehr als 1300 Impfungen beteiligt, wobei er jeweils die zu impfende Person aufklärte, aber die Verabreichung des Impfstoffs an eine medizinische Fachkraft delegierte. Eine eigenhändige Verabreichung von Impfstoff durch den Beschuldigten in Rosenheim sei bislang nicht bekannt. Ob der Mann in weiteren Impfzentren tätig war, werde zurzeit geklärt.

Seine Approbation habe der 49-Jährige möglicherweise gefälscht. Die Kriminalpolizei Rosenheim und die Staatsanwaltschaft Traunstein ermitteln nach einer Anzeige der Betreiber des Impfzentrums. Bei Durchsuchungen mehrerer Objekte wurden am Freitag Dokumente sichergestellt. Der Mann aus dem Landkreis München wurde festgenommen. Der Ermittlungsrichter ordnete am Samstagnachmittag Untersuchungshaft wegen der Vorwürfe der Urkundenfälschung und des Betrugs an.