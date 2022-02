Falscher Amok-Alarm löst Großeinsatz aus - 420 Schüler eingeschlossen

Anzeige

Asperg. Ein falscher Amok-Alarm an einer beruflichen Schule in Asperg (Kreis Ludwigsburg) hat am Montagmorgen zu einem Großeinsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr geführt. Mutmaßlich sei ein technischer Defekt die Ursache für das Auslösen des Alarms, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Mutter einer Schülerin habe die Polizei alarmiert, nachdem ihre Tochter sie über den Alarm informiert hatte. Rund 420 Schülerinnen und Schüler hätten sich mit ihren Lehrkräften in den Unterrichtsräumen eingeschlossen.

Mehr als 40 Streifenbesatzungen der Polizei waren demnach im Einsatz und durchsuchten in Schutzausrüstung das Gebäude. Nach gut einer Stunde sei klar gewesen, dass es sich um einen falschen Alarm handelt. Die Schülerinnen und Schüler wurden der Mitteilung zufolge zur Stadthalle gebracht und dort ebenso betreut wie besorgte Eltern.

„Normalerweise kann der Amok-Alarm von den Lehrern ausgelöst werden“, erklärte ein Polizeisprecher. Ein ähnliches System gebe es fast an jeder Schule in Baden-Württemberg.