Betrugsmasche mit falschen Polizisten: Banden erbeuten 120 Millionen Euro in drei Jahren

Anzeige

Anzeige

Berlin. Der Betrug mit falschen Polizisten ist verbreitet - gerade ältere Menschen werden häufig Opfer. Der Schaden ist nach einer Recherche von „Report München“ und rbb24 immens: Demnach haben allein zwischen 2018 und 2020 kriminelle Banden bundesweit Geld, Schmuck und Gold im Wert von mindestens 120 Millionen Euro erbeutet. Die Berichte berufen sich auf eine Recherche unter den 16 Landeskriminalämtern.

Demnach wurden in diesem Zeitraum mehr als 154.000 Fälle registriert, davon waren die Täter in gut 10.500 Fällen erfolgreich. Nicht jedes LKA unterscheide jedoch zwischen versuchten und vollendeten Taten. Und: Erst seit 2018 würden diese Betrugstaten in der Statistik gesondert erfasst.

Eine Spur führt in die Türkei, wo ein größerer Prozess läuft. Von Izmir aus soll eine Callcenter-Bande arglose Menschen um viel Geld gebracht haben, indem sich die Kriminellen als Polizisten ausgaben.