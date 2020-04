Fällt Ostern aus? Kinder schreiben süßen Brief an die Polizei

Anzeige

Auch in Corona-Zeiten möchten die Kleinen am Ostersonntag auf die Ostereiersuche nicht verzichten. Deswegen haben Kinder aus Saalfeld, Thüringen, kurzum der Polizeistelle einen niedlichen handgeschriebenen Brief geschickt. So machten sich Paula, Devin, Larissa und Hannah Sorgen, dass der Osterhase nun auch in Quarantäne ist und keine Schokolade für Kinder verstecken kann. Sie baten die Beamten um Hilfe.

Die Polizei Thüringen antwortete mit einer “handgeschriebenen Karte und ein paar Giveaways”, wie sie auf Facebook teilten. Die Einsatzkräfte hatten gute Nachrichten für die Kinder: “Seid beruhigt, Ostern fällt sicher nicht flach.” So ist der Osterhase anscheinend schon unterwegs: “Dem Osterhasen geht es prima, wir haben ihn vorhin erst bei einer Streifenfahrt gesehen.” Weiter hofften die Einsatzkräfte, dass die Kinder schöne Tagen haben werden: “Wir wünschen euch ein wunderbares Osterfest mit euren Familien und habt viel Spaß mit den Geschenken.”

RND/am