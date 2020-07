Fallschirmspringer verunglücken auf US-Übungsplatz – mehrere Schwerverletzte

Anzeige

Grafenwöhr. Auf dem US-Truppenübungsplatz in Grafenwöhr in der Oberpfalz sind mehrere Fallschirmspringer verunglückt und haben sich zum Teil schwer verletzt, wie unter anderem die “Passauer Neue Presse” (PNP) berichtet. Demzufolge waren bei einer Übung verschiedene Fallschirmspringer nicht dort gelandet, wo sie es geplant hatten. Sie sollen unter anderem in Bäumen hängen geblieben sein.

Laut PNP kam es deshalb zu einem Großeinsatz in Grafenwöhr. Zahlreiche Notärzte, Rettungswagen und die Bergwacht waren demnach vor Ort, außerdem wurden Hubschrauber eingesetzt.

Offenbar sieben Verletzte

Der “Merkur” berichtet von insgesamt sieben Verletzten, drei davon seien schwer verletzt und wurden demnach in umliegende Krankenhäuser gebracht.