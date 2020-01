Fall Weinstein: Wie eine Geschworenenjury ausgewählt wird

Anzeige

Am Montag beginnt der Prozess gegen Harvey Weinstein mit der Auswahl einer Geschworenen-Jury nach US-amerikanischen Recht. Doch wie funktioniert das eigentlich - und was sind die Schwierigkeiten im Fall Weinstein, dem sexuelle Belästigung und Vergewaltigung von Dutzenden Frauen, darunter viele Prominente, vorgeworfen wird?

In den USA besteht die Jury meist aus zwölf, selten auch mehr, Personen - sie müssen sich am Ende über das Urteil einig sein. Die Geschworenen sollen möglichst unvoreingenommen sein und sollen keine Vorkenntnisse über den Fall haben. Das dürfte in dem öffentlich-wirksamen Prozess gegen Weinstein schon problematisch werden: Denn der Fall Weinstein ist seit längerer Zeit sehr präsent in den Medien. Die Vorwürfe gegen den ehemaligen Filmmogul und die daraus resultierende #MeToo-Debatte haben ein großes Polarisierungs-Potenzial.

Geschworene sollen unvoreingenommen sein

Um eine eventuelle Voreingenommenheit zu erkennen, sollen bei der Zusammenstellung der Jury unter anderem auch die Social-Media-Aktivitäten der in Frage kommenden Personen ausgewertet werden. Wer sich da schon zur #MeToo-Debatte geäußert hat oder sich gar an den Beschuldigungen gegen Weinstein beteiligt, hat wohl keine Chance, Geschworener zu werden.

Bei der Auswahl der Geschworenen müssen sich Staatsanwaltschaft und Strafverteidigung einig sein, damit sie in die Jury berufen werden können. Bei so einem schlagzeilenträchtigen Prozess wie dem gegen Weinstein kann die Auswahl einige Tage dauern.

