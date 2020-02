Fall Weinstein: Eine Entscheidung von großer Tragweite

Anzeige

Für jeden, der in den vergangenen zwei Jahren die Berichterstattung über die Machenschaften des Hollywood-Moguls Harvey Weinstein verfolgt hat, war die Sache klar. Hier war ein Mann, der über Jahrzehnte hinweg seine Machtstellung im Entertainment-Business missbraucht hat, um sexuelle Gefälligkeiten von tatsächlich oder zumindesten emotional abhängigen Frauen zu erzwingen.

Doch bei Weinsteins Prozess in New York, dem ersten wirklichen Strafprozess der #Metoo Bewegung, wurden die Dinge plötzlich kompliziert. Die Frauen waren nicht immer und in jedem Fall physisch gezwungen worden. Sie hatten sich teilweise willentlich auf die Beziehung mit Weinstein eingelassen, weil sie sich berufliche Vorteile erhofften. Ihre Erinnerungen waren mitunter schwammig und widersprüchlich.

Kaum eine Aussage der zwei Beschuldigerinnen und vier Zeuginnen hielt der gnadenlosen Prüfung der aggressiven Anwältin Weinsteins stand. Nun stehen die Geschworenen vor der schwierigen Aufgabe zu entscheiden, ob der unzweifelhafte Missbrauch einer Machtposition auch vor dem rigiden Buchstaben des amerikanischen Gesetzes Bestand hat.

Die Entscheidung ist von großer Tragweite. Den 12 New Yorker Geschworenen fällt die Verantwortung zu, zu entscheiden, ob Frauen in den USA in Zukunft vor dem Gesetz Schutz finden, wenn sie nach den Maßstäben der #metoo Bewegung sexuelle Gewalt erfahren haben. Ein Freispruch oder ein mildes Strafmaß für Weinstein würde bedeuten, dass das Recht dem kulturellen Wertewandel noch weit hinterher hinkt.

