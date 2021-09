Fall Sarah Everard: Warum neigen Männer häufiger zu Gewalt?

Anzeige

Am 3. März verschwand die 33-jährige Sarah Everard auf ihrem Heimweg zunächst spurlos. Tage später wurde ihre Leiche aufgefunden. Der geständige Täter: ein Polizist. Am Mittwoch beginnt die Urteilsverkündung gegen den 48-Jährigen, die auch am Donnerstag fortgesetzt werden soll.

Noch nicht einmal 200 Tage später verschwand wieder eine Frau. Am 17. September wollte sich Sabina Nessa mit einer Freundin in einem Pub treffen, doch sie kam nicht an. Am Tag darauf fand man ihre Leiche in einem Park, der auf dem Weg lag. Die Polizei nahm drei tatverdächtige Männer fest, der letzte Festgenommene soll nun wegen Mordes angeklagt werden.

77 Frauen in 200 Tagen getötet

Dies sind nur zwei von 77 Frauen, die laut einer Zählung des britischen Senders ITV zwischen März und September 2021 in Großbritannien mutmaßlich von Männern getötet wurden. Doch wie sieht es in Deutschland aus? Wie oft werden hier Frauen Opfer von solchen als Femiziden bezeichneten Gewaltverbrechen? Und warum neigen Männer häufiger als Frauen zu Gewalt? Darüber sprach Gunda Wössner, Psychologin am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht, mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Die Kriminologin Gunda Wössner vom Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht. © Quelle: Svea Pietschmann

„Es gibt keine aktuellen Statistiken in Deutschland über Femizide“, erklärt Wössner. Das liege auch daran, dass die Erfassung schwierig sei. Denn es müsse festgelegt werden, wann ein Femizid als ein solcher deklariert werden könne, ob dies also noch bei der Erfassung des Falls bei der Polizei oder erst nach Urteilsverkündung durch Juristen geschehe. „Das Bundeskriminalamt erfasst Tötungsdelikte in der Partnerschaft, doch decken diese ja nicht alle Femizide ab, wie die Fälle Sarah Everard und Sabina Nessa zeigen“, erklärt die Psychologin weiter. Doch gehe sie basierend von dieser Statistik davon aus, dass in Deutschland an jedem dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet werde.

Keine Statistik über Femizide in Deutschland

„Sarah Everard und Sabina Nessa wurden auf ihrem Heimweg entführt und getötet. Doch statistisch gilt noch immer: Viel gefährlicher als fremde Täter ist für Frauen der eigene Partner oder der frühere Partner, von dem sich eine Frau vielleicht getrennt hat oder trennen möchte“, so Wönner. Nur durch eine genaue statistische Erfassung und Erforschung aller Femizide sei der zielgenaue Einsatz von Prävention möglich.

Nach dem Tod von Sarah Everard wurde auch in Deutschland über eine veränderte Erfassung diskutiert. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sprach sich dafür aus: „Wir müssen frauenfeindliche Straftaten künftig auch in den Polizeistatistiken besser sichtbar machen.“ Auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) befürwortete eine statistische Erfassung von frauenfeindlichen Straftaten – ebenfalls mit dem Hinweis auf passgenauere Präventionsmaßnahmen.

Dass Männer eher als Frauen zu Gewalt neigen, ist laut Studien im Übrigen ein kulturübergreifendes und globales Phänomen. Für Wössner liegt der Grund dafür ganz klar in der Erziehung. „Jungs lernen noch immer in ihrer Erziehung, dass Gewalt ein Ausdruck von Stärke ist. Aggressivität wird genutzt, um Schwächen und Unsicherheit zu kompensieren“, erklärt die promovierte Psychologin. Laut Wössner werden Männer deswegen häufiger als Frauen zu Tätern, weil Gewalt noch immer mit dem herrschenden patriarchalen Verständnis von Männlichkeit in unserer Gesellschaft verbunden ist. Erst wenn diese traditionellen Rollenbilder überwunden seien und eine größere Geschlechtergerechtigkeit erreicht sei, dann könne sich daran etwas ändern.

Blumen wurden am spontan errichteten Gedenkort für die im März getötete Sarah Everard niedergelegt. © Quelle: Getty Images

Begriffe wie „Familiendrama“ geben Frauen Mitschuld

Begriffe wie „Familiendrama“, „Beziehungstat“ oder „Ehrenmorde“ sind noch immer häufig in Schlagzeilen mancher Medien zu lesen – doch wer sich solche Fälle genauer anschaut, erkennt, dass in der Regel ein Mann der Täter und eine Frau das Opfer war. „Diese Begriffe geben den Frauen immer eine Mitschuld“, findet Wössner. „Wenn wir es schaffen, diese Begriffe zu vermeiden, können wir zeigen, dass es sich um ein strukturelles Problem handelt.“

„Sarah Everard und Sabina Nessa wurden, soweit man weiß, nicht von ihren Partnern getötet. Dennoch repräsentieren diese Fälle eine misogyne Haltung, die wir gesellschaftlich beobachten können. Gerade im Netz gibt es offen ausgelebten Frauenhass“, sagt Wössner.

Protestbewegung in Großbritannien

Nach dem Tod von Sabina Nessa sammelten sich Hunderte Menschen auf Londons Straßen. Doch war dies nicht nur, um der Trauer Ausdruck zu verleihen – schon nach Everards Tod protestierten Frauen und auch Männer gegen frauenfeindliche Gewalt. Mit Erfolg: Die britische Regierung hat im Juli ein Programm zu Laufen gebracht, das für mehr Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr sowie in den Pubs sorgen soll.

Gesichert ist in Deutschland, dass laut BKA-Statistik etwa 100 Frauen im Jahr durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet werden. „In Großbritannien, Frankreich und Spanien gehen Frauen auf die Straße, um gegen Gewalt gegen Frauen zu protestieren. Während wir in Deutschland zwar eine Debatte über diese Form von Gewalt haben, hat sich aber keine Protestkultur entwickelt“, gibt die Kriminologin zu bedenken.