Fall Maddie: Offenbar weiteres Ermittlungsverfahren gegen Christian B.

Braunschweig. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig führt offenbar ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen Christian B. Das berichtet der “Spiegel”. Der Sexualstraftäter gilt als tatverdächtig im Fall der 2007 verschwundenen Madeleine McCann.

Wie das Magazin berichtet, soll B. nur wenige Wochen vor dem Verschwinden von Maddie ein deutsches Mädchen in Portugal sexuell belästigt haben. Der Fall ereignete sich demnach Anfang April 2007, etwa zehn Kilometer von Praia da Luz entfernt, wo Madeleine McCann am 3. Mai aus einer Apartmentanlage verschwand. Das damals zehnjährige Opfer soll zu dem Zeitpunkt mit seinen Eltern und einer befreundeten Familie den Strand von Salema besucht haben.

Genau dort soll damals ein nackter Mann das Mädchen gepackt und festgehalten haben. Der Mann masturbierte laut dem Bericht vor den Augen des Kindes. Dessen Bruder rief schließlich einen Erwachsenen – der Mann entkam.

Opfer wird 13 Jahre später vernommen

Den deutschen Behörden soll der Fall vor mehr als einem Jahr bekannt geworden sein. Bei einer Vernehmung identifizierte das heute 23-jährige Opfer den Mann auf einem Foto, war sich aber nicht ganz sicher. Als im Juni der Verdacht gegen Christian B. öffentlich wurde und neue Bilder von ihm auftauchten, soll sich die junge Frau erneut bei der Polizei gemeldet haben. Sie sei nun zu 99 Prozent sicher, dass er es war.

Laut “Spiegel” wollte sich B.s Anwalt nicht zu den Vorwürfen äußern. Eine Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig blieb bislang unbeantwortet.

Christian B. hatte von 1995 bis 2007 regelmäßig an der Algarve gewohnt, für einige Jahre auch in einem Haus nahe Praia da Luz. Im Raum Lagos soll er unter anderem in Restaurants gearbeitet haben. Zu dem Vorwurf, Madeleine McCann entführt und ermordet zu haben, hat sich der Verdächtige laut seinem Verteidiger bislang nicht geäußert. Die Ermittler gehen weiterhin von seiner Schuld aus.