Hannover. Polizeibeamte untersuchen laut der “HAZ” bei Hannover einen Kleingarten: Die Ermittlungen stehen in Verbindung mit der verschwundenen Madeleine McCann. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig bestätigte gegenüber der HAZ, dass die Polizei mit dem Bundeskriminalamt (BKA) zusammenarbeitet.

Das Gelände zwischen Klöcknerstraße, Kanal und B441 wurde gerodet, es ist auch ein Mini-Bagger und ein Spürhund im Einsatz. Was in dem Areal vermutet wird, ist unklar. “Hintergrund und Ziel dieser Maßnahme kommentiere ich nicht”, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft zur HAZ.

Tatverdächtiger ein Deutscher, der in Hannover lebte

Maddie McCann wird seit dem 3. Mai 2007 vermisst. Die damals 3-Jährige wurde aus einem Aparthotel in Praia da Luz, Portugal entführt. Als hauptverdächtig gilt ein 43-jähriger Deutscher, der momentan in Kiel wegen einer Vergewaltigung in Haft sitzt. Im Jahr 2007 zog er von Portugal in die niedersächsische Hauptstadt. Auch in Hannover wurde er kriminell: Der Verdächtige wurde 2010 wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe von 600 Euro und 2013 wegen eines Diebstahls zu 1400 Euro verurteilt.