Fall George Floyd: Wegen Mordes angeklagter Polizist auf Kaution frei

Der im Zusammenhang mit dem Tod des Schwarzen George Floyd wegen Mordes angeklagte ehemalige Polizist ist auf freiem Fuß. Derek Chauvin sei gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von einer Million Dollar aus der Haft entlassen worden, berichtet unter anderem der Sender NBC News. Er werde sich im kommenden März vor Gericht verantworten müssen, berichtet NBC News unter Berufung auf Gerichtsunterlagen. Der Polizist hatte bei dem Einsatz sein Knie in Floyds Nacken gedrückt. Drei andere Beamte waren wegen Beihilfe zu Mord angeklagt worden.

Der auf mehreren Videoaufnahmen festgehaltene Tod des 46-jährigen Floyd in Minnesota hatte heftige Proteste in den USA und anderen Ländern ausgelöst. Ein Verkäufer hatte die Polizei wegen des Verdachts gerufen, dass Floyd mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein bezahlt habe. Auf den Videos ist zu sehen, wie Floyd bei der Festnahme verwirrt agiert, von Platzangst spricht und sich nicht in ein Polizeiauto setzen lässt. Die Polizisten pressen ihn schließlich auf die Straße und einer der Beamten, Derek Chauvin, drückt sein Knie rund acht Minuten lang auf seinen Nacken. Der Polizist hört damit nicht auf, während Floyd sagt, er könne nicht atmen.