Fall Breonna Taylor: Gericht legt unter Verschluss gehaltene Unterlagen offen

Louisville. Im Fall der zu Hause durch die Polizei getöteten Schwarzen Breonna Taylor hat ein US-Gericht Justizunterlagen veröffentlicht. Die normalerweise unter Verschluss gehaltenen Unterlagen der Grand Jury wurden am Freitag offengelegt. Das Gericht in Kentucky hatte dem Generalstaatsanwalt Daniel Cameron vorher zwei Tage Zeit gegeben, um persönliche Daten in den Akten unkenntlich zu machen.

Die Jury hatte wegen Taylors Tod keine Anklage gegen die beteiligten Polizisten erhoben. Das hatte in der Stadt Louisville, aber auch anderswo in den ganzen USA für Entsetzen gesorgt und die Proteste gegen Polizeigewalt und Diskriminierung von Schwarzen wieder angetrieben.

Die 26-jährige Taylor wurde im März mit fünf Schüssen in ihrer Wohnung in Louisville getötet, nachdem die Polizei mit Durchsuchungsbefehl eingedrungen war und Taylors Partner Schüsse abgegeben hatte. Dieser sagte, er dachte damals, jemand breche in die Wohnung ein. Der Generalstaatsanwalt hielt die Schüsse der Polizisten für gerechtfertigt, weil Taylors Freund zuerst gefeuert habe.