Fahrzeugkolonne und Blaulicht: Berliner Polizei überrascht krebskranken Dreijährigen

Berlin. Das Polizeiaufgebot war groß, die Freude darüber auch. „Wenn Leon (3) für den Kampf gegen Krebs eine Polizeistation mit Gefängnis braucht, dann rufst du deine Kollegen vom Verein EuropeanPoliceCarUnit zusammen, fährst mit Blaulicht ins Krankenhaus und bringst gefälligst ein paar Kinderaugen zum Leuchten. So will es das Gesetz.” Mit diesen Worten erklärte die Berliner Polizei ihren abendlichen Einsatz auf der Kinderkrebsstation des Helios Klinikums in Berlin-Buch. Mit mehreren Polizeifahrzeugen und noch mehr spendenfinanzierten Geschenken machten sich die Beamten am Donnerstag auf den Weg. Gesetz ist Gesetz.

Ein großes Paket für den kleinen Leon

Als der kleine Leon, drei Jahre alt und krebskrank, sein großes Paket (es enthielt Playmobil) in seinen kleinen Händen hielt, war es nach Angaben des „Berliner Kuriers” ein ganz besonderer Moment für ihn und seine Mutter Juli. Ein Moment, der aus dem tristen Krankenhausalltag mit all seinen Beschränkungen, hervorsticht. Auf Bildern sieht man den Kleinen, wie er noch überwältigt von dem Polizeiaufgebot sein Geschenk auspackt. Mit Leon konnten sich noch 59 weitere Patienten über den ungewöhnlichen Weihnachtsmanneinsatz freuen.

Weihnachtsfeier auf der Kinderonkologie musste ausfallen

Da die Weihnachtsfeier auf der Kinderonkologie erstmals wegen der Corona-Pandemie ausfallen muss, ist diese außergewöhnliche Idee entstanden. Gemeinsam mit dem Verein Kolibri e. V. und der freiwilligen Feuerwehr Pankow und Blankenburg hat die European Police Car Unit e. V. (EPCU) die Aktion möglich gemacht. „Ich habe wirklich Gänsehaut. So eine Veranstaltung habe ich noch nie erlebt”, sagt Andreas Landgraf vom Verein Kolibri – Hilfe für krebskranke Kinder e. V im „Berliner Kurier”.

Der European Police Car Unit e. V. ist ein Zusammenschluss aus Privatpersonen, die eine Leidenschaft für ausgediente US-Einsatzfahrzeuge verbindet. Der Verein engagiert sich regelmäßig für soziale Einrichtungen und Hilfsprojekte.