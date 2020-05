Fahrer kommt mit Wagen von Straße ab: Eine Radfahrerin tot, eine in Lebensgefahr

Anzeige

Anzeige

Bad Oeynhausen. Zwei Radfahrerinnen sind in Bad Oeynhausen (Kreis Minden-Lübbecke) von einem Auto erfasst worden - eine Frau starb, die zweite wurde lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer kam mit seinem Wagen am frühen Abend aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße ab, wie ein Polizeisprecher sagte.

Das Auto erfasste die beiden Radfahrerinnen, prallte gegen eine Böschung und überschlug sich. Eine 58-jährige Frau starb dem Sprecher zufolge noch am Unfallort. Ihre 57-jährige Begleitung wurde lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Autofahrer sei von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit und in eine Klinik gebracht worden.