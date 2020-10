Notärztin richtet emotionalen Appell an Corona-Leugner

Anzeige

Die Infektionszahlen in Deutschland steigen weiter in die Höhe. So haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach RKI-Angaben vom Mittwoch erstmals seit April mehr als 5000 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet.

Trotzdem gibt es eine weiterhin große Gruppe von Menschen, die das Virus auf die leichte Schulter nimmt und sich gegen die Maßnahmen zum Schutz vor einer Infektion wehrt, in manchen Fällen sogar mit körperlicher Gewalt. Bei Notärztin Caro aus Essen löst dieses Verhalten nur Kopfschütteln aus. Sie wird tagtäglich mit den Folgen von Covid-19 konfrontiert. In einem Facebook-Post wendet sie sich mit eindringlichen Worten an die Corona-Leugner.

„Dies könnte bald eure Lunge sein“

„Liebe Corona-Verschwörungstheoretiker, Maskenverweigerer, Systemkritiker, Nicht-an-die-Auflagen-Halter: Dies könnte bald eure Lunge sein“, schreibt sie auf dem sozialen Netzwerk. Passend zu ihrer Botschaft teilt sie ein Bild einer infizierten Lunge. Dazu konfrontiert sie die Corona-Skeptiker mit einer Reihe rhetorischer Fragen.

„Gesundes Gewebe ist schwarz. Ziemlich weiße Lunge, oder? Wenn es Corona doch nicht gibt? Was sehe ich dann eigentlich den ganzen Tag in der Notaufnahme?! Und was ist das dann für ein CT?“, schreibt Caro weiter.

„Jeder Covid-Patient ist einer zu viel“

Aber auch die Menschen, die das Coronavirus partout nicht ernst nehmen wollen, will sie weiterhin behandeln. Obwohl diese Personen ihre Arbeitsbedingungen erschweren würden und mit dafür verantwortlich seien, dass ihre Kinder nicht mehr in die Schule kämen und der nächste Lockdown vielleicht schon unmittelbar bevorstehe.

Im Gegensatz zu Politikern, die analysieren, und Virologen, die die Pandemie ausschließlich wissenschaftlich betrachten, würde sie Corona-Patienten leibhaftig sehen und behandeln. „Ich bin vor Ort. Live. Und jeder Covid-Patient, der schlimm erkrankt ist, ist einer zu viel“, so die Ärztin. Sie beendet ihr Statement mit der schlichten Botschaft: „Haltet euch an die Regeln.“

Der Facebookbeitrag wird von anderen Nutzern der sozialen Plattform über 22.000 Mal kommentiert und knapp 15.000 Mal geteilt. Mehrheitlich kommt er in der Community gut an. Knapp 17.500 Leuten gefällt der Post.