Fabrikunfall auf den Philippinen: Zwei Tote und mehr als 90 Verletzte nach Gasaustritt

Manila. Bei einem Fabrikunfall sind auf den Philippinen zwei Menschen ums Leben gekommen und mehr als 90 sind verletzt worden oder erkrankt. In einer Eisfabrik war Ammoniak ausgetreten. Der Bürgermeister von Navotas, Toby Tiangco, sagte am Donnerstag, ein Arbeiter der TP Marcelo Ice Plant sei am Vortag verstorben, nachdem er Ammoniak-Gasen ausgesetzt gewesen sei und die Leiche eines weiteren Angestellten, des Elektrikers der Fabrik, sei in dem Gebäude aufgefunden worden.

Hunderte Anwohner hätten sich vorübergehend in Sicherheit gebracht, wurde von offizieller Stelle mitgeteilt. Mehr als 90 Arbeiter und Anwohner seien in Krankenhäuser gebracht worden, nachdem sie dem Gas ausgesetzt gewesen seien. Ammoniak werde als Kühlmittel eingesetzt, könne aber in großen Mengen für Menschen giftig sein. Mehr als 20 Personen befanden sich am Donnerstag noch im Krankenhaus und klagten über Atembeschwerden, Augen- und Hautirritationen und andere Leiden.

Ermittler versuchten herauszufinden, ob das Ammoniak aus einer Röhre austrat oder bei der Explosion eines halb gefüllten Tanks freigesetzt wurde, sagte Tiangco. Er entschuldigte sich bei den Opfern und sagte, das Unternehmen, das teilweise seiner Mutter gehört, werde alle medizinischen und Bestattungskosten tragen.