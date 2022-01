Bis zu minus 40 Grad: Schulen und Corona-Teststellen wegen Extremkälte im Nordosten der USA geschlossen

Anzeige

Boston. In Boston sollten einige Schulen am Dienstag wegen erwarteter Extremkälte nicht aufmachen. Die zuständige Stelle für öffentliche Schulen der Stadt in Massachusetts kündigte dies am Montag an. Für Dienstag wurde mit einer Höchsttemperatur von minus 11 Grad Celsius gerechnet, durch Wind kann es sich so anfühlen wie minus 22 Grad, wie der nationale Wetterdienst mitteilte.

Auch in anderen Teilen des Nordostens der USA wurde mit starker Kälte gerechnet. Im Westen des Staats Maine wurden durch Wind verursachte Temperaturen von bis zu minus 40 Grad vorhergesagt. Niedrige Temperaturen waren auch in Vermont, New Hampshire und Rhode Island zu erwarten. Die Gesundheitsbehörde von New Hampshire teilte mit, dass wegen der Kälteverhältnisse vier Coronavirus-Teststellen am Dienstag geschlossen seien.