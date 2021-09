Expo-Eröffnung in Dubai im Livestream: Musikstars und ein Weltrekord

Anzeige

Ein „futuristisches Festival voll neuer und radikaler Ideen, magische Aufführungen in einem sechs Monate langen Spektakel“ versprach der Black-Eyed-Peas-Rapper Will.i.am in einem offiziellen Werbeclip zur Expo 2020 in Dubai. Eigentlich sollte sie schon im Herbst 2020 öffnen, nach einer coronabedingten Verschiebung um ein Jahr soll es am Donnerstag (30. September) nun endlich so weit sein. Im Mittelpunkt stehen die Themen Nachhaltigkeit und neue Formen der Mobilität, das offizielle Motto: „Connecting Minds, Creating the Future“.

Bei der Eröffnungszeremonie ab 17.30 Uhr deutscher Zeit werden dort unter anderem Italiens Tenor Andrea Bocelli und Chinas Pianist Lang Lang erwartet, aber auch Künstler aus der Region wie die Sängerin Ahlam und der saudische Sänger Mohammed Abdu. Und einen Rekord gibt es auch zu bestaunen: Die Kuppel des Hauptplatzes bietet die dann größte Fläche für 360-Grad-Projektionen weltweit. Für Besucher ist die Expo in Dubai ab 1. Oktober geöffnet.

„Expo 2020 Dubai“: die Eröffnung ab 17.30 Uhr im Livestream

25 Millionen Besucher bei der Expo erwartet

Sechs Monate lang werden täglich Tausende Besucher auf dem Gelände am Stadtrand erwartet, die Ausstellungsfläche entspricht 280 Fußballfeldern. 25 Millionen Besucher erwarten die Veranstalter bis Ende März, weit weniger als beim Rekord der Expo 2010 in Schanghai mit 73 Millionen. Ihren Namen hat die Expo 2020 trotz der coronabedingten Verschiebung um ein Jahr behalten.

In den Extramonaten Wartezeit geriet die Diskussion darüber, welches der rund 190 ausstellenden Länder diesmal den eindrucksvollsten Pavillon zeigt, voll in Gang. Im Mittelpunkt stehen die Themen Nachhaltigkeit und neue Formen der Mobilität. Im deutschen Pavillon, organisiert von der Koelnmesse im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums, erstrecken sich die Themen Klima, Energie und ein nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen bis zu Fragen beim Mobiliar, Teppichen und Sitzkissen im Restaurant.