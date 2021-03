Explosionen in Äquatorialguinea: Zahl der Toten steigt auf mindestens 98

Anzeige

Dakar. Die Zahl der Todesopfer der Explosionen in einer Kaserne in Äquatorialguinea ist auf mindestens 98 gestiegen. Die Regierung des afrikanischen Landes teilte am Dienstag mit, die um mehrere Dutzend höhere Opferzahl sei nach der Bergung der Leichen ermittelt worden. Mindestens 615 Menschen waren nach Behördenangaben bei der Serie von Explosionen in der Küstenstadt Bata am Sonntag verletzt worden.

299 Verletzte befänden sich weiter in Krankenhäusern und 316 seien mittlerweile entlassen worden, teilte die Regierung mit. Mehr als 60 Personen seien vom Zivilschutz und der Feuerwehr aus den Trümmern geholt worden. Präsident Teodoro Obiang Nguema sagte, die Regierung werde bei einer Dringlichkeitssitzung besprechen, wie der Staat den Betroffenen rasch helfen könne, bevor Hilfe aus dem Ausland eintreffe.

Ursache: Explosionen möglicherweise durch Feuer verursacht

Zunächst hatte er den Vorfall auf fahrlässigen Umgang mit Dynamit zurückgeführt. Der für Verteidigung zuständige Vizepräsident Teodoro Nguema Obiang Mangue sagte am Dienstag, bei Untersuchungen sei als mögliche Ursache herausgefunden worden, dass ein Bauer auf seiner Parzelle ein Feuer entfacht habe und Wind den Brand zu der nahe gelegenen Kaserne getragen habe.

Äquatorialguinea ist ein ölreiches Land mit etwa 1,3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Bata hat etwa 175.000 Bewohnerinnen und Bewohner. Die Explosionen beschädigten laut Teodoro fast alle Gebäude in der Stadt.