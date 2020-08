Explosion von Beirut: Chemieexpertin warnte schon 2015 vor einer Katastrophe

Anzeige

Anzeige

Beirut. Kurz vor 18 Uhr ging der Alarmruf ein: ein Großfeuer im Hafen von Beirut. Die zehn Feuerwehrleute, die in der nahegelegenen Wache Dienst hatten, sprangen in ihr Löschfahrzeug und einen Krankenwagen und machten sich schnellstens auf den Weg. Sie hatten keine Ahnung, was sie erwartete.

Dass am Unglücksort - an einer vielbefahrenen Schnellstraße und in einem dicht bewohnten Stadtteil - seit 2013 Unmengen an hochexplosivem Ammoniumnitrat lagerten, wussten die neun Männer und ihre Kollegin ebenso wenig, wie von der sich über die Jahre zuspitzenden Lage. Genau wie nahezu die gesamte Einwohnerschaft der libanesischen Hauptstadt hatten sie auch nichts von Warnungen gehört, die die Behörden wiederholt erhalten und ebenso wiederholt ignoriert hatten.

Als am frühen Abend des 4. August der graue Rauch über dem Hafen aufstieg, verfolgten Anwohner auf der Straße, auf Balkonen und von Fenstern aus, wie die Flammen wuchsen. Die Helfer von der Feuerwehr rückten an. Kurz später gab es eine erste Explosion, zwölf Sekunden danach die zweite.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Mindestens 180 Tote

Anzeige

In einer der heftigsten nicht-atomaren Detonationen, die die Welt je erlebt hat, explodierte das Ammoniumnitrat mit der Wucht von Hunderten Tonnen TNT. Im Umkreis vieler Kilometer wurden die Häuser zerstört, mehr als 6.000 Menschen wurden verletzt und mindestens 180 verloren ihr Leben.

"Ich dachte, das ist das Ende Beiruts oder dass nun das Ende der Welt beginnt", sagt Alaa Saad, der mit Freunden vor der Küste tauchen war. Dabei war es eine Katastrophe mit Ansage.

Anzeige

Es begann vor knapp sieben Jahren. Damals stach ein Schiff namens “Rhosus” vom georgischen Schwarzmeerhafen Batumi aus mit 2.755,5 Tonnen Ammoniumnitrat in See. Bestimmt war das Salz für ein Sprengstoffunternehmen in Mosambik, die “Rhosus” machte aber einen Umweg und legte am 19. November 2013 in Beirut an.

Die russischen Eigner waren von Schulden gedrückt und hofften auf zusätzliche Einnahmen, indem sie noch Maschinen im Libanon mit an Bord nahmen. Die schweren Gerätschaften hatten aber zu viel Gewicht für die “Rhosus”, und die Crew verweigerte ihre Zuladung. Wegen ausstehender Hafengebühren nahmen die libanesischen Behörden schließlich das Schiff in Beschlag.

Erste Warnung schon 2014

Nach libanesischen Dokumenten verließ die “Rhosus” den Hafen nie wieder und sank dort im Februar 2018. Da war die Ammoniumnitratladung schon längst in Hafenlagern untergebracht. Die erste Warnung kam am 21. Februar 2014, drei Monate nachdem das Schiff am Hafen angelegt hat.

In einem Brief an die Zollbehörden warnte Mitarbeiter Joseph Skaff damals, das Material an Bord der “Rhosus” sei “extrem gefährlich und gefährdet die öffentliche Sicherheit”. In den kommenden Jahren folgten weitere Warnungen. So konnte etwa im Februar 2015 eine gerichtsmedizinische Chemieexpertin, die von Justizseite und den Eignern des Ammoniumnitrats beauftragt worden war, einen Blick auf die Ware werfen. Diese sei “in schrecklichem Zustand”, schrieb die Expertin in ihrem Bericht. Schätzungsweise 1.900 Säcke, also die meisten der insgesamt rund 2.750, seien aufgerissen, der Inhalt dringe heraus.

Auch in der Folgezeit schickten Zollchef Schafik Merhi und sein Nachfolger Badri Daher mehrfach Briefe mit Warnungen an die Justiz. Daher sagte der AP, dass er nie eine Antwort vom Gericht erhalten habe. Der Investigativjournalist Riad Kobaissi vom Fernsehsender Al Dschadid, der seit 2012 zu Korruption am Hafen und beim Zoll recherchiert, stieß jedoch auf Gerichtsantworten, immer gleichen Inhalts: dass dies nicht in den Zuständigkeitsbereich falle und das Bauministerium zu entscheiden habe. Auf Bitten um Stellungnahme hat das Ministerium bislang nicht reagiert.

Anzeige

Ausbruchsursache noch unklar

Warum das Feuer am 4. August ausbrach, ist noch unklar. Vermutungen zufolge könnte es einen Zusammenhang mit Schweißarbeiten an Tür 9 der Halle 12 geben. Funken könnten vielleicht auf entzündliche Flüssigkeiten und Feuerwerksmaterial übergesprungen sein, die dort aufbewahrt waren, heißt es. In Halle 12 war aber auch das Ammoniumnitrat gelagert.

Um acht Minuten nach 18 Uhr geschah die Katastrophe. Da waren die neun Feuerwehrmänner und die Feuerwehrfrau der nahen Wache bereits vor Ort. Es dauerte Tage, bis Kollegen alle ihre Leichen bergen konnten.