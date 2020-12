Explosion in Ölraffinerie: Dichte Rauchwolke über Stadt in Südafrika

Anzeige

Durban. In Südafrikas Hafenstadt Durban steht eine der größten Ölraffinerien des Landes in Flammen. Dem Feuer war nach offiziell noch unbestätigten Berichten des TV-Senders eNCA eine laute Explosion vorausgegangen, die Anwohner am Freitagmorgen aufschreckte. Auf TV-Bildern vom Unglücksort war eine weithin sichtbare dicke, schwarze Rauchwolke zu sehen.

Unklar blieben die Unglücksursache sowie die Frage, ob es Tote oder Verletzte gab. Die Raffinerie befindet sich im Süden der Stadt in direkter Nähe zum größten Hafen des Landes, am Rande eines aufgegebenen Flughafengeländes.