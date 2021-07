Explosion in Leverkusen: Chempark geht von sieben Toten aus

Anzeige

Anzeige

Die Explosion in der Chemiefabrik Chempark in Leverkusen hat vermutlich sieben Menschenleben gekostet. Das teilte Frank Hyldmar, CEO der Betreiberfirma Currenta, am Mittwochmittag mit. Zwei Leichen seien geborgen worden, fünf Mitarbeiter würden noch vermisst. „Wir müssen leider davon ausgehen, dass wir die fünf Vermissten nicht lebend finden werden“, sagte er.

Unter den Toten sei ein Currenta-Mitarbeiter sowie ein Mitarbeiter eines externen Unternehmens, unter den Vermissten seien vier Currenta-Mitarbeiter und einer eines externen Unternehmens.