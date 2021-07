Nach Explosion in Leverkusener Chempark: Wie gefährlich ist der Rauch?

Anzeige

Leverkusen. Am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr kommt es im Leverkusener Chempark zu einer Explosion. Am Mittwochvormittag sind zwei Todesfälle bekannt. Mindestens 31 Personen sind verletzt, weitere fünf Menschen werden noch vermisst. Nach der Explosion brannte die Entsorgungsfirma im Stadtteil Bürrig stundenlang – dichter schwarzer Rauch stieg auf, der Richtung Nordosten abzog. Es brannten unter anderem chlorierte Lösungsmittel. Wie gefährlich ist der Rauch für die Menschen in der Umgebung?

In einer Explosion oder bei einem Brand mit Chemikalien gebe es drei hauptsächliche toxikologische Gefahrenquellen, erklärt Prof. Dr. Martin Wilks, Direktor des Schweizer Zentrums für angewandte Humantoxikologie in Basel in einer Pressemitteilung. „Da sind zunächst einmal die Erstickungsgase zu nennen, insbesondere Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Zyanid. Diese sind insbesondere in der unmittelbaren Umgebung und kurz nach Beginn des Brandes von Bedeutung, da sie eine hohe akute Toxizität haben. Deshalb tragen Feuerwehr und andere Ersthelfer in solchen Situationen immer Atemschutzgeräte.“ Diese Gase seien besonders in Innenräumen gefährlich, würden sich aber relativ schnell in der Umgebungsluft verflüchtigen.

Rauch kann zu chronischen Gesundheitsschäden führen

Die zweite Gefahrenquelle sind laut Wilks die Reizgase in der Rauchwolke. „Die verursachen insbesondere akute Irritationen der Augen und oberen Atemwege, aber betreffen auch die Lunge und können teils zu schwerer Atemnot führen“, sagt der Experte. Diese Reizgase bestünden hauptsächlich aus Halogenwasserstoffen sowie Schwefel-, Phosphor- und Stickoxiden, aber auch Ammoniak, Chlor und Phosgen. Es könnten zudem organische Reizgase entstanden sein, die abhängig von der Zusammensetzung der Chemikalien sind. Typische Beispiele hierfür seien Formaldehyd oder Acrolein.

„Die dritte Gruppe der möglichen Gefahrenquellen ist schwerer zu definieren und hängt im Wesentlichen von der Zusammensetzung der Chemikalien sowie der Art und Temperatur des Feuers ab“, erklärt Wilkens. Oft seien diese Stoffe nicht akut toxisch, könnten aber zu chronischen Gesundheitsschäden zu führen. „Dabei sind insbesondere die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK), Dioxine, Dibenzofurane, Isozyanate und der Feinstaub zu nennen. Sie können sich in der unmittelbaren Umgebung des Brandes sammeln, aber auch mit der Rauchwolke über weite Gebiete verteilen und Böden sowie Pflanzen kontaminieren“, führt Wilkens aus.

Behörden warnten Anwohner nach Explosion vor Rauch

Anwohner wurden am Dienstagvormittag vorsorglich aufgefordert, geschlossene Räume aufzusuchen sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten. Erst am Nachmittag hob Leverkusen die Warnung für die meisten Stadtteile wieder auf - nur im besonders betroffenen Stadtteil Bürrig galt sie weiterhin. Die Stadt sperrte zudem vorübergehend nahe gelegene Spielplätze. Wegen des möglichen Schadstoffausstoßes wurden Anwohner zudem vor dem Verzehr von Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten gewarnt. Eine Einschätzung, ob in den Niederschlägen nach dem Brand „relevante Stoffe“ zu finden seien, sei nach Auskunft des Landesumweltamtes (LANUV) noch nicht möglich.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Werksfeuerwehr, der Polizei sowie Luftmesswagen waren bei dem Unglück im Einsatz. Erste Luftmessungen der Umweltschutzeinheiten im Kölner Norden ergaben laut Feuerwehr, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestand. Die Messungen würden fortgesetzt. Gleichwohl wurden Autofahrer in der Region zunächst aufgefordert, Fahrzeugfenster geschlossen zu halten. Auch in weiter nördlich gelegenen Städten wie Dortmund klagten Anwohner über Geruchsbelästigung

Regen könnte Boden kontaminieren

Wichtig sei laut Wilks, den Anweisungen der Behörden zu folgen. „Oberste Regel zur Vermeidung von Gesundheitsschäden ist, sich nicht dem Rauch auszusetzen, das heißt Innenräume aufzusuchen und Fenster und Türen geschlossen zu halten, bis die Wolke abgezogen ist. Die Behörden haben hierfür Notfallpläne, die den Einsatz von Feuerwehr, Polizei, Sanitäts- und Wetterdienst koordinieren, damit die betroffene Bevölkerung rechtzeitig gewarnt werden kann.“

Wie gefährlich die Rauchwolke tatsächlich noch werden könnte, hänge laut Wilks auch von der Wettersituation ab. „Kräftiger Wind führt zu einer rascheren Verdünnung der Rauchwolke, während Regen zwar die weniger flüchtigen Bestandteile auswaschen kann, dadurch aber möglicherweise die Kontamination des Bodens vergrößern kann“, erklärt er und warnt auch vor dem Verzehr von Obst und Gemüse in betroffenen Gebieten, „da sich die langlebigen organischen Stoffe nicht nur ablagern, sondern auch vom Boden in die Pflanze aufgenommen werden können.“

Überwachung der Folgen des Unglücks

Die Behörden sollten laut Wilks nun die akute Bedrohungslage vor Ort und in der Umgebung überwachen. Außerdem sei es wichtig, die Zusammensetzung der verbrannten Chemikalien herauszufinden. „Dann muss aber auch an die möglichen Folgen des Unglücks gedacht werden. Wo ist die Rauchwolke hingezogen? Welche Konzentrationen von gefährlichen Chemikalien können im Boden gemessen werden? Sind landwirtschaftliche Betriebe, Obstwiesen oder Gemüsegärten betroffen? Was ist mit Spielplätzen und Freizeiteinrichtungen? Müssen Gebiete gesperrt werden, um sie zu dekontaminieren?“ An dieser Stelle sei eine ausführliche, transparente und anhaltende Kommunikation mit den Betroffenen und der Bevölkerung notwendig.

Der betroffene Chempark ist nach Unternehmensangaben einer der größten Chemieparks Europas. An den drei Standorten Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen sind über 70 Firmen angesiedelt.