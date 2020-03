Explosion in Brandenburg: Wohnhaus in Hohen Neuendorf schwer beschädigt, ein Toter

Anzeige

Anzeige

Hohen Neuendorf. Ein Mehrfamilienhaus in Hohen Neuendorf (Landkreis Oberhavel) ist am Samstagmorgen schwer beschädigt worden. Nach Informationen der Einsatzleitstelle Eberswalde gibt es einen Toten, drei Verletzte und zwei Personen, die noch vermisst werden, berichtet die “Märkische Allgemeine”. Laut einem Polizeisprecher ist das “Haus mit drei Etagen mitten im Ort” in Teilbereichen eingestürzt - die Ursache ist noch offen. Acht Wohnungen sollen insgesamt betroffen sein.

Die Polizei vermutete zunächst eine Explosion. Ein Brand sei ersten Erkenntnissen zufolge nicht entstanden. Der Katastrophenschutz und Rettungskräfte aus Berlin sowie den Landkreisen Barnim und Oberhavel wurden alarmiert. Die Integrierte Leitstelle Nordost gab eine Gefahreninformation heraus.

RND/dpa