Bei einer schweren Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut sterben Dutzende Menschen, Tausende weitere werden verletzt. Die Explosion stürzt die libanesische Hauptstadt in ein tiefes Chaos. Beirut, in dessen Großraum schätzungsweise bis zu 2,4 Millionen Menschen leben, wurde zur “Katastrophenstadt” erklärt.

Hafen in Trümmern

Durch die Wucht des Knalls gingen sogar in weiter entfernten Orten Fensterscheiben zu Bruch, Straßen waren mit Trümmern und Glasscherben übersät. Große Teile des Hafens wurden vollständig zerstört. Luftbilder zeigen das Ausmaß der Explosion.