Livestream: Wie giftig sind die Stoffe aus der Rauchwolke in Leverkusen?

Anzeige

Anzeige

Leverkusen. Nach der gewaltigen Explosion in einer Müllverbrennungsanlage in Leverkusen mit mindestens fünf Toten informiert die Stadt am Freitag bei einer Pressekonferenz über erste Untersuchungsergebnisse des Landesumweltamtes (LANUV). Experten waren davon ausgegangen, dass bei dem Unglück giftige Stoffe freigesetzt wurden. Nach dem Brand waren in Leverkusen viele kleine Rußpartikel niedergegangen. Die Stadt riet ihren Bürgern unter anderem, kein Obst oder Gemüse aus dem Garten zu essen, wenn sich entsprechender Staub darauf angesammelt habe.

In einer ersten Einschätzung war das LANUV davon ausgegangen, dass es sich um „Dioxin-, PCB- und Furanverbindungen” gehandelt haben könnte, die über die gigantische Rauchwolke in umliegende Wohngebiete getragen wurden. Grundsätzlich sei es so, dass Dioxine bei jedem Brandereignis in mehr oder weniger hohen Konzentrationen entstünden.

Pressekonferenz nach Explosion in Leverkusen

Anzeige

Gegen 14.30 Uhr wollen sich Vertreter der Stadt und weitere Beteiligte zu ersten Ergebnissen der Analyse der Rauchwolke äußern. Verfolgen Sie die Pressekonferenz hier live:

Suche nach Vermissten geht weiter

Unterdessen geht am Freitag die Suche nach zwei noch vermissten Personen weiter, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte. Die Hoffnung, die Vermissten noch lebend zu finden, war bereits am Donnerstagabend verschwindend gering gewesen. Bislang wurden vier Menschen tot aufgefunden. Ein Schwerverletzter starb zudem im Krankenhaus.

Anzeige

Bildergalerie Explosion in Leverkusen: Mehrere Tote und Verletzte 1 von 8 1 von 8 Ein Rettungshubschrauber startet nahe des Chemparks in Leverkusen. Bei einer Explosion im Chempark Leverkusen sind am Morgen nach Angaben der Kölner Polizei mehrere Menschen verletzt worden, ein Mensch ist gestorben. @ Quelle: Oliver Berg/dpa

Nach der Detonation am Dienstag hatten im Leverkusener Chempark - einem Gelände mit Chemie-Unternehmen - Tanks gebrannt, in denen nach Angaben der Betreiberfirma Currenta „organische Lösungsmittel” lagerten.

Anzeige

Rund um den Explosionsort liegt ein Trümmerfeld. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und fahrlässiges Herbeiführen einer Explosion gegen unbekannt. Sie will herausfinden, ob menschliche Fehler zu der Katastrophe führten.