Experte fordert stärkere Corona-Kontrollen: „Das ist nicht der Lockdown, den wir brauchen“

Hannover. Eine stärkere Überwachung der Abstandsregeln durch Polizei und Ordnungsamt fordert der Lungenexperte Professor Tobias Welte von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). „Bei den Bürgern gibt es derzeit nicht die hohe Bereitschaft, die Regeln zu akzeptieren, wie sie noch im Frühjahr vorhanden war“, sagte er der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ). Die Menschen müssten viel stärker das Gefühl bekommen, dass die Einhaltung der Regeln überwacht werden, das fehle derzeit jedoch. Seine Folgerung: „Die Regeln müssen wesentlich besser kontrolliert werden.“ Eine Verschärfung der Auflagen hält er dagegen nicht für nötig.

Der Zeitung nannte Welte auch ein Beispiel, das er selbst erlebt habe. Am Maschsee in Hannover seien am vergangenen Wochenende Menschen in dichten Trauben um einen Crêpes-Stand gestanden, die Abstandsregeln dabei nicht eingehalten worden. „Das ist nicht der Lockdown, den wir brauchen“, so der Corona-Experte. Er könne sogar ein wenig nachvollziehen, dass junge Leute Schwierigkeiten hätten, die Regeln über solch einen langen Zeitraum und so streng durchzuhalten. „Den Jüngeren passiert meist auch nicht viel“, sagte Welte der HAZ. Deshalb fehle vielen die Einsicht für die Gefahr. Es gehe aber um den Schutz der Älteren.

Experte rechnet mit Lockdown über 10. Januar hinaus

Der Lungenexperte rechnet zudem damit, dass der Lockdown wegen der Corona-Pandemie über den 10. Januar hinaus bestehen bleiben wird. Anders seien die Infektionszahlen nicht unter Kontrolle zu bringen. Auch die Impfungen würden daran zunächst nichts ändern: Es werde mindestens bis zum Sommer dauern, bis eine Mehrheit der Menschen geimpft sei.