Ex-Kollege mit Messer getötet: 63-Jähriger stirbt durch Giftspritze

Sioux Falls. Wegen einer tödlichen Messerattacke auf einen Ex-Kollegen ist ein Mann im US-Staat South Dakota exekutiert worden. Der 63-jährige Charles Russell Rhines starb am Montagabend in einer Haftanstalt in Sioux Falls per Giftspritze. Kurz zuvor hatte der Oberste Gerichtshof der USA drei seiner Anträge auf eine Aussetzung der Hinrichtung abgelehnt.

Ein Gericht hatte es als erwiesen angesehen, dass er 1992 bei einem Raubüberfall einen damals 22-Jährigen in einem Doughnut-Laden umbrachte. Dort griff Rhines ihn laut Anklage aus dem Hinterhalt an und stach ihm in den Bauch. Das blutete Opfer bat den Angreifer demnach, in ein Krankenhaus gebracht zu werden. Doch zwang ihn Rhines in einen Lagerraum, wo er ihn fesselte und erstach.

RND/AP