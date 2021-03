Ex-Boss zahlte Angestellten aussehendes Gehalt mit schmutzigen Penny-Stücken

Anzeige

Peachtree City. Fast vier Monate musste Andreas Flaten aus dem US-Bundesstaat Georgia nach eigener Aussage auf sein letztes noch ausstehendes Gehalt warten. Als sein ehemaliger Chef, der Inhaber einer Autowerkstatt, ihm dieses letztlich vorbei brachte, war dies für Flaten kein Grund zur Freude. Der Mann soll ihm 915 Dollar in Form eines Haufens ölbesudelter Cent-Stücke überreicht haben.

Flaten hatte im November ordnungsgemäß bei seinem Chef die Kündigung eingereicht. Als dieser ihn an seinem Arbeitsplatz in einer Autowerkstatt in Peachtree City im US-Bundesstaat Georgia aus Rache mobbte, blieb der Mechaniker die letzten 5 Tage zuhause. Freundin Olivia Oxley schrieb dazu auf Instagram: „Sein Chef Walker hat Andreas das Leben zur Hölle gemacht. Und dann hat er einfach den letzten Gehaltscheck über 915 Dollar einbehalten.“

Nach drei Monaten drohte Flaten mit dem Gang vor das Arbeitsgericht. Oxley: „Als er das Wort Anwalt hörte, hat Walker dann reagiert. Und zwar so, wie es nur der größte Idiot, den du je getroffen hast, tun kann.“ Sie fand einen Berg 1-Cent-Stücke in ihrer Einfahrt. Mit der eindeutigen Nachricht obendrauf: Jemand hatte einen Umschlag dazugelegt, auf dem die Worte „Fuck you“ standen.

TV-Sender konfrontiert Chef mit Vorwürfen

Das Paar hat die Münzen inzwischen gesäubert und in eine Schubkarre geladen. „Wir werden sie bei der Bank einzahlen. Und wir machen die Story publik, damit alle wissen, wie rachsüchtig und fies Walker ist“, sagte Oxley. Als ein lokales TV-Team vor der Autowerkstatt erschien, schmiss der Chef sie vom Grundstück. Mittlerweile haben sich weitere ehemalige Angestellte der Werkstatt zu Wort gemeldet, auch sie berichteten dem lokalen TV-Sender von einer „toxischen Arbeitsumgebung“ in der Autowerkstatt.