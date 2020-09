Evangelische Kirche in Berlin-Spandau gerät in Brand - 100 Einsatzkräfte im Einsatz

Anzeige

Berlin. In Berlin-Spandau ist die evangelische Jeremia-Kirche am Donnerstag in Brand geraten. Die Löscharbeiten würden sich wegen der Dachkonstruktion schwierig gestalten, teilte die Berliner Feuerwehr am Nachmittag über Twitter mit.

Es seien rund 100 Einsatzkräfte mit 23 Fahrzeugen vor Ort. Laut Polizei war der Bereich wegen des Großeinsatzes weiträumig abgesperrt. Anwohner seien aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Feuerwehrleute löschen den Brand in der Jeremia-Kirche in Berlin-Spandau. © Quelle: Christophe Gateau/dpa

Medienberichten zufolge war über Verletzte zunächst nichts bekannt. Auch die Brandursache stehe noch nicht fest. Bei dem Gebäude soll es sich um einen Kirchen-Neubau handeln.